Drømmer du også om den hot rod, der kom i serieproduktion – få historien hér!

De mest fantastisk biler er dem, du tegner i al naivitet på en serviet under en ophedet diskussion med din bilbuddy. Sådan en drømmebil, som alle ved ikke kan produceres, fordi den er for vild, underlig og umulig i det virkelige liv.

Men præcis sådan en bil væltede biludstillingen i Detroit i 1997, da Chrysler præsenterede den vanvittige Plymouth Prowler, som var en ægte hot rod i helt klassisk forstand, men med topmoderne teknik.

