Audi-direktør arresteret

Gårsdagens nyheder fra Tyskland handlede og uenighed i den tyske regering.

Det har formentlig passet Audi godt, for det skyggede over den interessante nyhed om, at den øverste chef for Audi, Prof. Dr. Rupert Stadler, var blevet arresteret.

Tysk politi har anholdt ham for at forhindre, at han kan påvirke beviser i en sag, der har forbindelse til diesel-skandalen.

Hvis det lyder vanvittigt, så er det fordi det er vanvittigt. Rupert Stadler er ikke bare blevet arresteret, han er sat i detentionen, mens politiet ransager hans hjem, og han har udsigt til at spendere flere nætter i politiets varetægt.

Jeg kan ikke huske fortilfælde.

Mandag aften var jeg med i "Datolinjen" på Radio24syv om det spektakulære sag. Du kan høre indslaget her.