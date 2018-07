Diesel eller benzin i stor Mercedes? Valget er frit

Den økologisk overvejelse

Hertil kommer så den økologiske overvejelse, og den står klart til diesel-versionens fordel.

Udledningen af skadelige stoffer er næsten identisk i de to motorvarianter, men diesel-versionen går officielt næsten 5 km/l længere (17,9 km/l i diesel mod 13,3 km/l i benzin).

Forskellen blev knap så stor i den virkelige verden, men ikke desto mindre.

Problemet er bare, at diesel-motoren har fået et satans ry. Det skyldes gamle diesel-motorer, som forurener markant mere, hvorfor en del europæiske storbyer overvejer at forbyde dem.

Men rygtet rammer også de nye diesel-motorer, og det kan koste på gensalgsværdien, når dieselbilen skal sælges igen, selv om det ikke burde være sådan.