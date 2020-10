Derfor købte chefen en gammel pickup

Hvad har chefen gang i?!?

Er du nået hertil i denne artikel, er jeg sikker på, at du nu sidder med et kæmpe spørgsmål: Hvad har han gang i? Hvor i hele verden findes kærligheden, entusiasmen, fornuften eller hvad som helst i en 31 år gammel, slidt, japansk pickup, som for længst burde være rustet væk, uden at nogen ville ærgre sig over det? Svaret findes i en kombination af historie, selektiv hukommelse og romantik: Jeg har altid være fascineret af pickup’er. Det er tanken om at kunne transportere hvad som helst når som helst og sidde bag rattet af en arbejdshest, som ikke smykker sig med fine manerer. Sådan var gamle, rå 4WD’ere, der siden blev til byfine SUV’er. Der er noget uspoleret autentisk over at køre pickup, hvilket understreges af, at det i dag er umuligt eller tosset dyrt for private. Afgifter og begrænsninger sikrer, at ladbiler køres af momsregistrerede erhvervsdrivende.