Derfor jagter Motorstyrelsen danskere med uoriginale veteranbiler

Grundlæggende problem #2

Bliver en veteranbil pålagt ny afgift, er bilen økonomisk fanget i Danmark. Du kan nemlig ikke få afgiften retur ved eksport.

I 1991 vedtog man, at veteranbiler kun skulle pålægges en symbolsk afgift ved import. I forarbejdet til loven nævnes 5.000 kr.

Siden har EU pålagt Danmark, at refundere registreringsafgiften ved eksport af almindelige brugte biler, men veteranbiler blev undtaget fra denne regel under henvisning til, at afgiften var symbolsk.

Men den symbolske afgift er gradvist hævet siden da – i første omgang administrativt – men vedtaget ved lov i 2017, er den nu er oppe på 40 pct. af bilens oprindelige nyvognsværdi, men stadig uden mulighed for refusion ved eksport. I de tilfælde vil pengene være tabt.

Det er i sig selv et problem for nyere veteraner. Men det kan blive et endnu større problem, hvis en veteranbil bliver erklæret uoriginal. Så skal der nemlig betales fuld afgift af den, som var den en nyere brugt bil, op til 100 procent af nyvognsprisen, hvilket kan være en betydelig afgift. Men man kan stadig ikke få afgiften retur ved eksport.

Uanset hvad, der er årsagen til en ændring af en bils afgiftsstatus, skal man altid betale hele den nye afgift. Man kan ikke nøjes med differencen.