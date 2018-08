Der er et billogo på asfalten

Flere og flere biler får signaturlys i sidepejlene, som tegner et billede af et mærke eller et modellogo på asfalten undet spejlet.

Det virker hver gang. I hvert fald bliver alle, der ser det, imponerede på den der fnisende måde, som siger mig, at det er et modefænomen. Og mode har det som bekendt med at gå af mode.

Faktisk ærgrer jeg mig lidt over løsningen, for i stedet for at give mig lys, så jeg kan se, hvad der foregår, får jeg bare et logo på asfalten, og det er jo ikke fordi, jeg ikke ved, hvilken bil, jeg er på vej ind i.

Opel har derimod anvendt løsningen på den inteligente måde. På Insignia Sport Tourer (stationcar) med sparkebetjent, elektrisk bagklap, fortæller et skarpt lys på asfalten, præcis hvor man skal sparke, for at få sesam til at lukke op.

Det ses både nat og dag, og fortæller mig præcis, hvor jeg skal sparke, så jeg slipper for at ligne en amputeret ballet-danser, hver gang jeg prøver at åbne bagklappen med benet. Det giver mening.