5 biler i finalen om at blive årets mest fornuftige bilkøb

Hvad er AutoBest

AutoBest er oprindeligt et østeuropæisk sidestykke til den mere kendte "Car of The Year"-kåring i Europa. I de senere år er juryen udvidet med motorjournalister fra hele Europa, så der er i dag er 31 europæiske nationer repræsenteret.

AutoBest adskiller sig grundlæggende fra Car Of The Year-kåringen ved at fokusere på hverdagsbiler. Prisgrænsen for nominerede biler er således 20.000 euro (svarende til ca. 150.000 kr.) for en afgiftsfri basisbil, som skal være tilgængelig til denne pris i minimum fem europæiske lande.

I Danmark er "Årets Bil i Danmark" mere kendt blandt bilkøberne.

AutoBest kårer sin "Best Buy Car of Europe" hvert år i december efter et finale-testarrangement med fem til syv finalister, der finder sted i november.