Den forbudte kærlighed

Det er lige sket igen: Jeg er blev forelsket i en Corvette. Jeg elsker Corvette, sådan helt fra starten af. Men jeg er lidt flov ved det.

Hver gang, der kommer en ny, bliver jeg nyforelsket - igen, men der sker det samme hver gang. I erkendelse af, at prisen for den nye, som jeg lige er faldet for, er utilgængelig for mig, begynder jeg at kigge efter de gamle modeller. Og så er det, at tandremme knækker.

De ser alle fede ud på billeder, men på nær nogle få versioner kommer de hurtigt til at se gamle ud, ikke mindst når man ser dem på gaden og især i kabinen. Og så kan jeg alligevel ikke se mig selv bag rattet.

Corvette Drivers Edition Jan Magnussen

Måske Jan's nye firmabil holder bedre? Fredag præsenterede Corvette en specialversion af Corvette i en særlig bemaling, som er tilegnet Jan Magnussen, som jo kører for Corvette Racing.

Versionen er en i Grand Sport, som er udstyret med en 6,2-liters V8 med 460 hestekræfter og skarpere køreegenskaber. Det er præcis den Corvette, man gerne vil have lige nu. I den særlige Jan Magnussen bemaling burde den være uimodståelig - for en Corvette-elsker.

Jeg er på. Den er vildt fed - både ud- og indvendig.

Men denne gang er det ikke fortidens Corvette, der ødelægger det hele. Det er Corvettes fremtid. For kan man kaste hele sin kærlighed på en Jan Magnussen Grand Sport, når man ved, at der kommer en ny centermotoriseret Corvette lige om lidt?