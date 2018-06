Citroën C4 Cactus: Den usynlige revolution

Imponerende/generende

Det er faktisk vildt imponerende - eller generende - alt efter temperament. Karrosseriet læner sig tilbage ved acceleration og frem ved opbremsning, og krængningen er heller ikke til at tage fejl af.

Med fire personer i bilen formåede jeg sågar at ramme affjedringens bumpstop, ved kørsel over 50 km/t trafikbump, sådan som man ofte gjorde i gamle Citroën-modeller.

Gevinsten er vitterlig en fantastisk affjedringskomfort.

Jeg kan godt undvære den. Det er for meget af det gode. Jeg føler, at jeg vælter rundt i det flade førersæde sammen med karrosseriet. Men det er fantastisk, at Citroën atter toner rent flag, og stiller med super affjedringskomfort, som ingen andre konkurrenter.

Er det noget for dig? Det ved du først, når du har prøvet den, og for at være sikker, skal du kører i hvert fald 20 km i blandet by- og landevejs-kørsel.

Så ved du det.