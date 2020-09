Chefen giver en status på 3 års ejerskab af en Volvo V40

I maj blev min Volvo V40 T3 tre år. Da havde den rundet 65.000 km, og det er i store træk gået fint. I BM2004 (april 2020) kunne du læse om min udfordring med en død kobling. Jeg undrer mig over, at den døde, men løsningen fra importørens side fandt jeg ok, om end selve reparationen tog 26 dage. Til gengæld fungerer den nye kobling bedre, end den gamle nogensinde har gjort.

Ud over koblingen har jeg skiftet bremseskiverne foran og klodser hele vejen rundt. Alle service er foretaget hos den autoriserede Volvo-forhandler på Østerbro i København, hvilket givet vis også var årsagen til, at udskiftningen af koblingen stort set skete pr. kulance – den mekaniske garanti på en Volvo er kun to år, men bremseskiftet fik jeg lavet uautoriseret på et værksted med originale dele, simpel-then fordi det var halv pris.