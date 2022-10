Bør Bil Magasinet teste kinesiske biler?

Dan din egen mening

Det kunne vi måske have gjort, men balancen for magasinet ligger i at holde fast i emnet og bakke op om begejstringen for vores fælles interesse – uden at diktere, hvad du skal mene. Præcis den balance er faktisk udgangspunkt for alt, hvad vi formidler i magasinet og på vores digitale kanaler: Vi har holdninger til biler, men forventer ikke, at du er enig. Brug vores mening, som du bruger kulturanmeldere: Til at danne din egen mening.

Krisetider skærper den politiske tone og trækker fronter op. Når vi skriver om de nye kinesiske bilmærker, får vi ofte kommentarer fra læsere, som ikke bryder sig om Kina. Her tillader vi os at lade det være op til dig som læser, hvad du skal mene om politik i Kina, mens vi nøjes med at forholde os til bilen.