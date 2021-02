"Blærerøven" laver kanal om biler

KØR! hedder en ny youtube-kanal, der gik i luften torsdag. Bag den står Mads Christensen, også kendt som "Blærerøven", der i video-indslagene danner par med sin ven, iværksætteren Erik Bjørn.

De er begge Porsche-entusiaster i særdeleshed og i almindelighed kritisk begejstrede for næsten alt, hvad der har med biler at gøre. Begejstringen gennemsyrer de fire første opslag, der blev publiceret torsdag. Det første af de fire udgør en slags programpræsentation, hvoraf det fremgår, at de to gerne vil lave et bilprogram med mennesker.

Den første, de møder er indehaveren af Rhanders, verdens ældste handske-fabrik, der har hjemme i Randers. Det bliver til knap 27 minutter om kørehandsker, fortalt i finurlige vendinger og spændende fortællinger med de tre medvirkende.

Universet er enkelt og billederne indlysende. Det er de to værter, der driver værket, men det giver ikke plads til mange billeder af biler. Det er ikke desto mindre underholdende at se og lytte til, og jeg glæder mig allerede til næste program.

Ifølge de to værter skal der komme et indslag hver anden uge.

Se det første præsentations-program herunder.