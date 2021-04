Bizar konsekvens af ny lov: 2 km/t ekstra kan give 500.000 kr. ekstra i bøde

En læser henvendte sig fornylig, da han havde overværet et stort antal vanvidsbilister - flere hundrede faktisk - en eftermiddag i april. Politiet var tilsyneladende ikke forberedt på situationen, for havde de været det, ville det have skæppet godt i statskassen.

Stedet var Helsingørmotorvejen i Nordsjælland, hvor der nogle steder er elektroniske hastighedsskilte, så man kan ændre hastighedsgrænserne efter behov. Grænsen var netop sat ned fra 110 til 50 km/t.

Det skete på grund af et mindre uheld, hvor to biler var kollideret, og nu holdt parkeret i nødsporet. Der var hverken kø eller pladsmangel på vejen, men andre trafikanter satte farten ned – ingen dog så langt ned som til de påbudte 50 km/t.

Bøde hvis du kører 99 km/t: 13.500 kr.

Jævnfør de nye regler om vanvidsbilisme kan en situation som denne få alvorlige konsekvenser.

Hvis man bliver målt eller fotograferet med 99 km/t på stedet, medfører det en bøde på 6.000 kr. plus 500 kr. til Offerfonden plus en betinget frakendelse, og dermed en ny køreprøve, som typisk løber op i 7.000 kr.

Altså i alt en bødeudgift på ca. 13.500 kr.