Kommentar: "Lille" bilmesse i København var LANGT mere interessant end kæmpeshow i Paris

Hvorfor var der tomt?

Ifølge bilproducenterne er tiden løbet fra dyre stande i haller, hvor alle mærker bliver en lille del af en større sammenhæng. Mærkerne vil hellere bruge pengene på begivenheder, hvor de selv er herre over rammerne, og ikke skal stå ved eller i forhold til konkurrenter.

Argumentet er til at forstå. Det er bare ærgerligt for os, der gerne vil se biler, for bilmesser er en fantastisk møde at følge udviklingen. Det beviser biludstillingen eCarExpo, der blev holdt København i weekenden. Udstillingen var forbeholdt elbiler, og på nær nogle få mærker, var alle dem, der har noget at byde på nu, der.

Og der var masser af se på på.