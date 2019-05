Bil Magasinet kæmper for go' journalistik

Du har klikket dig ind på bilmagasinet.dk, hvor vi er mange journalister, der hver dag arbejder for at give dig interessante, underholdende og vigtige nyheder - i vores tilfælde om biler.

Vi gør det, fordi vi kan li' det, men vi mener vores produkt har værdi - for dig som læser og for samfundet. Vi har endnu ikke skrevet os til journalistiske priser, men vi håber og tror, at vi har skabt undren, begejstring, interesse og værdi for dig som læser.

Det er go' journalistik

Det er det, journalistik gør, når den er produceret af dygtige, begejstrede, samvittighedsfulde journalister uanset, om de beskriver politik, kriminalitet, sport eller motorstof – og ikke mindst ved et valg.

Tænk på det, når du sætter dit kryds, og husk, at selv om denne artikel kom til dig helt gratis, har den ikke været gratis at producere.

Den korte video herunder, der uddyber mediernes rolle i samfundet, er fra vores organisation, Danske Medier: