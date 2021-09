Man skal være kender for at se forskel på Volvos flagskib, 960 og den nye Volvo i den lille prestige-klasse, 850. Faktisk ligner de hinanden som to dråber benzin både udvendig og indvendig. D

Der er bare én forskel: 850 er bedre end storebror.

Bil Magasinet har haft lejlighed til at teste en 850 GLT, lånt af det svenske moderselskab en lille uges tid. Vi tilbagelagde mere end 1.000 kilometer danske og svenske veje og på banen, og det skulle vise sig at bliver et overordentlig godt bekendskab.

Volvo 850 er ifølge Volvo-direktør Peter G. Gyllenhammer den største satsning i skandinavisk industri nogensinde. Det er – trods alt – for tidligt at udråbe satsningen til en succes. Til gengæld kan vi med samme fjerne at frygt for fiasko. Selv til 380.000 kroner, som er prisen i Danmark, vil 850 GLT kunne placere sig i forhold til ikke mindst tyske konkurrenter i den lille prestigeklasse.

Volvo 850 er gennemtænkt. Den rummer en lang række indlysende detaljer, som hæver 850 over gennemsnittet, også når det gælder dagligt brug. Hertil kommer en stribe nye sikkerhedsindsalg, samt en enestående undervogn, som formentlig er den bedste Volvo nogensinde har lavet.

Midt i al begejstringen forekommer det derfor lidt grotesk, at de nye Volvos største minus er dens konservative design. Det gælder først og fremmest udvendig, men også indvendig, hvor et par uheldige detaljer fra 960 er nedarvet til lillebror.