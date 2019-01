Behøver du et reservehjul?

Hurtigere end dækskift

Efterfølgende fik jeg en SMS med en indskærpelse af, at reparationen var midlertid, at den ikke måtte udsættes for hastigheder over 80 km/t og at vi snarest skulle søge en permanent udbedring af skaden.

Men jeg kørte faktisk over 400 km, inden jeg kom til et værksted, der kunne tage sig reparationen. Selv om gummiproppen da stadig stak ud af dækket, kørte Alfa'en upåklageligt frem til da. Der var ingen lyde fra proppen og dæktrykket forblev, som SOS-manden pumpede i, inden han forlod os.

Det var god service, og en god løsning, som fik mig til at tænke på, om jeg overhovedet har brug for at køre rundt med reservehjul eller et lappekit.

Det sidste kan faktisk gøre mere skade end gavne på dækket, så det vil man under alle omstændigheder gerne undgå, og selv om jeg stod ude på landet en sén aften, var jeg - næsten - hurtigere kørende, end jeg selv kunne have fikset det, hvis der havde været et reservehjul i bagagerummet.