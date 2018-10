ATK: Men hvem har kørt for stærkt?

Vi har fået en fartbøde.

Det sker sjældent på Bil Magasinet, og denne falder næppe heller i kategorien "Fartbølle". Vi er blevet knaldet for at køre 59 km/t i byzone. Minus usikkerheden på 3 km/t bliver det til 56 km/t, hvilket akkurat er nok til, at vi får en bøde på 1.000 kr.

Vi slipper også for at betale til offerfonden, og man kan da også diskutere, hvem der er offeret i denne sammenhæng.

Bøden gælder en Mazda testbil, så Mazda-importøren har, som det altid sker, sendt bøden videre til Bil Magasinets Frederik Frey, som bookede bilen til test.

Det var dog primært undertegnede, Mikkel Thomsager, der testede bilen, men vi er altid flere om at teste bilerne, og præcis den torsdag kl. 12.21, hvor forseelsen blev begået, husker jeg ikke at have kørt bilen.

Så hvem gjorde det?

Det er jo nemt, for med bødeforlægget følger et foto.

Problemet er bare, at billedet er så utydeligt, at det er umuligt at se, hvem der kører.

Så hvem skal betale? Selv sagt ikke Mazda, som juridisk set har pligt til at sørge for, at den bliver betalt. Det er problemet med Automatisk Trafik Kontrol, som jeg altid har fundet helt vanvittigt ud fra et juridisk synspunkt.

Jeg synes det er urimeligt, at staten kan pålægge en ejer ansvaret for, at finde den rigtige synder. Det burde være politiets opgave. Og når man kan sende ansvaret videre, så er man åbenbart ligeglad med, om billedet kan bruges.

