Anmeldelse: Ærlig Jan Magnussen med tør humor

Bedst efter pausen

Måske netop derfor, blev det absolut ikke kedeligt. For ærlig talt er det formentlig mere interessant at høre om karrierens ups and downs, end om privatlivet.

Selv med jævn interesse for motorsport vil enhver opleve at genkende situationer fra dansk motorsport, fortalt fra den anden side, sådan som Jan oplevede den. Lige fra de vanvittige år i Formel 1 til de seneste næsten 15 års succes med Corvette Racing, som han har kørt for siden 2004!

Det var som om foredraget i sig selv voksede med karrieren.

Godt tempo

Det var godt tempo på fortællingen fra starten, men Jan talte sig tydeligvis varm, måske efter at have oplevet, at publikum i den næsten fyldte sal udelukkende bestod af venligtsindede entusiaster og fans. Og han var klart bedst efter pausen, hvor fortællingen handlede om tiden i USA og især Corvette Racing og Le Mans.

Jan Magnussen er ikke entertainer i traditionel forstand. Han står bumstille og fortæller oprigtigt og med overskud til at se det sjove i både sejre og nederlag.

Det er rigtig underholdende, hvis man interesserer sig bare lidt for motorsport. I den henseende er billetprisen på 249 kr. nærmest en underdrivelse.