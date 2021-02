5 klassiske biler, jeg er flov over at drømme om

Mazda B2200 1989 (og en håndfuld lignende 80’er pickups)

Du ved måske, at jeg rent faktisk har en Mazda B2200 pick up. Det er bestemt heller ikke en større køredynamisk oplevelse (se video her). Jeg har bare altid elsket en romantisk tanke om, at ladet kan rumme hvad som helst, når som helst. Og det er, hvad jeg gør med den.

Efter lidt arbejde er mekanikken i orden, og kabinen ren og pæn, men ladet er hullet og godt rustent. Så jeg kan køre den uden at få pletter på tøjet, men bruger ladet som skraldespand.

Det var sådan jeg drømte om den, og det virker. Derefter bliver det en bekræftende oplevelse, at sidde akavet på bænkesædet og kæmpe med de tunge styretøj, med en makshastighed på 100 km/t.

Jeg elsker det, men det er ikke noget, jeg praler med, for når man tester den ene fantastiske nye bil efter den anden, kan det være mere end svært at forklare, hvorfor en udskidt pick up fra 1989 overhovedet er interessant.