2030-planen: Velkommen til kaos!

Tirsdag formiddag lød det fra Statminister Lars Løkke Rasmussen på Folketingets talerstol:

Om 12 år – kun 12 år – vil vi lukke for salget af nye diesel- og benzinbiler. Og om 17 år skal hver eneste nye bil i Danmark være en el-bil eller anden form for nul-udledningsbil. Det vil betyde, at der i 2030 vil være over én million hybrid-, el- eller tilsvarende grønne biler i Danmark”.

Det rungede i mine ører, og det gør det stadig, selv om en del af sammenhængen siden dukkede op. Uanset så er dette starten på kaos for dansk personbilsalg, og det kan vare ved i mange år.

Benzin, diesel eller hybrid?

Hvis du har været i tvivl, om du skulle vælge benzin eller diesel, og tilsvarende var usikker på, om du skulle købe eller lease, så bliver den nærmeste fremtid desværre endnu mere forvirrende.

Over de næste mange år er der udsigt til en omfattende omstilling af privattransporten. Mange af løsningerne findes slet ikke endnu, tror jeg, hvilket hvert år vil stille krav om, at Folketinget – uanset regeringens farve – igen tager stilling til, hvordan bilafgifterne skal se ud.