Redaktøren: Private bilhuse er kultur, der bør støttes af staten

“Haaning Collection” bliver navnet på udstillings-, kultur- og oplevelsesstedet, som ud over bilsamlingen også skal huse værksted, kontorfaciliteter, mødelokaler, café og en lille biograf.

Ovenstående kunne være beskrivelsen af et museumsprojekt, til et tocifret millionbeløb, finansieret af staten, med henblik på at sikre nyere dansk kultur for eftertiden. Beløbet er rigtig nok – budgettet er på over 32 mio. kr. - men der er kun private penge i projektet, som udføres og finansieres af familien Haaning ved brødrene Michael og Nicholas og far Erik.