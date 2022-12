Psykolog: Bilen kan noget HELT specielt

Man kan altid kigge væk

Hvis samtalen på et tidspunkt bliver for akavet, eller man kan mærke, at man er gået for langt, så kan man – måske lidt konstrueret, men alligevel naturligt – kaste et blik på GPS’en eller kigge i bakspejlet. På den måde flytter man sig emotionelt fra det emne, der måske begyndte at gå den anden lidt for nær.

For mig er bilens rum et fantastisk sted at folde samtaler ud, når man selv har noget på hjerte, eller man gerne vil mave sig ind på den anden på en omsorgsfuld måde, så den, man taler med, ikke føler, at deres integritet bliver overskredet. Samtidig vil den mulige afvisning, som en samtale kan munde ud i, fremstå mindre dramatisk.