Vismændene foreslår i vores seneste rapport en omlægning af bilafgifterne, så registrerings- og ejerafgift stort set afskaffes, samtidig med at der indføres GPS-baserede ­kørselsafgifter.

Bilister på landet slipper stort set for registrerings- og ejerafgifter og skal ikke betale særligt meget i kørselsafgift, og får derfor gevinst af reformen. Bilister i de store byer får reduceret registrerings- og ejer­afgiften, men må regne med at skulle betale mere i ­kørselsafgifter.

Samlet vurderer vi, at bilister i byerne årligt kommer til at betale omkring 15 mia. kr. mere i kørselsafgift, end de sparer i registrerings- og ejer­afgift. Alligevel forventer vi, at langt de fleste by-bilister vil få en gevinst af reformen.

Tre årsager til at omlægge afgifterne

Det er der tre grunde til. Den ene er, at reformen reducerer trængsel og giver mindre støj, luftforurening og ulykker. Disse gevinster er særligt store, der hvor problemerne er størst i udgangspunktet, og det er i byerne. Vi forventer konkret, at trængsel og miljøgener i byerne reduceres i et omfang, der svarer til godt 10 mia. kr. om året. En stor del af den gevinst vil tilfalde bilister i byerne.

Den anden grund er, at en markant reduktion af registrerings- og ejerafgifterne giver bilisterne bedre mulighed for at købe andre – dyrere og bedre – biler end dem, de kan købe før reformen. Og familier, der slet ikke køber bil, når der er høje afgifter, får bedre mulighed for at købe en bil i det hele taget. Disse gevinster kommer oven i de sparede afgiftsbetalinger.