Niels Becker: "Konstruktiv dialog, er det fuldstændigt forsvundet?!"

Politiet er ude med riven

2022 blev året, hvor turen for alvor kom til den modificerede bilscene. Biler bliver beslaglagt, og frygten for, om din bil er lovlig, gør, at mange fede biler desværre ikke er kommet frem i solens stråler. De er blevet i garagerne rundt omkring. Hvem havde set det komme?

At jeg – Niels, et petrolhead – ville være nødt til at blande mig den offentlige debat omkring det, havde jeg ikke set komme. Men der er et helt skævt syn på bilkulturen anno Fast & Furious-generationen. Og jeg nægter at give op!