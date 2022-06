Nanna kørte sportsvognen på værksted: “Jeg er stadig arrig”

Kvinder på værksteder er usynlige

Jeg ejer den smukkeste 23 år gamle Z3 M-klasse, 3,2-liters – sort med rødt læderindtræk. Når jeg ser ned i motorrummet med seks cylindre, får jeg nærmest tårer i øjnene. Jeg elsker dens runde former og lyden af motoren. Fræk, stærk og feminin – helt ligesom mig.

Købet er opfyldelsen af en gammel drøm fra min tid som postafløser. Ved sidste hus på ruten stod den der altid – den smukkeste BMW Z3 i indkørslen – let hånende, som manifestationen på at have ”made it”. Jeg svor for mig selv, at en dag skulle det blive min tur til at eje sådan en skønhed. Der kom dog til at gå mange år, før det lykkedes, men glæden var al ventetiden værd.

Ved forårets første stråler skulle den ud at køre igen – men ak. Efter sit lange vinterhi havde vores aldrende skønhed brug for lidt starthjælp og besøg hos en mekaniker. Vi bookede tid på et anerkendt værksted.

Herefter indtraf en sælsom oplevelse, som jeg stadig er forundret og arrig over. Min mand og jeg kørte ud på værkstedet sammen i to biler, så jeg havde et lift hjem. Både starthjælpsmanden, der hjalp med at starte bilen, og folkene på værkstedet ignorerede mig totalt og henvendte sig kun til min mand. Selv når jeg sagde noget, fik jeg ikke en gang et blik, og de talte videre hen over hovedet på mig. Først når min mand gentog det, jeg lige havde sagt, blev der svaret. Det var mænd, yngre end jeg, som ikke lod til at vide meget mere om biler end jeg. Jeg var målløs. Jeg er ikke en kvinde, man lige overser i mængden. Men på et værksted bliver man åbenbart som kvinde både usynlig og stum.