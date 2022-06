"Hvor skal jeg ørle?"

Maria får en hurtig instruks i de tre skridt i at holde en udskridning: Starten, hvor man skal mene det med gassen og inddrejning. Undervejs, hvor man skal være delikat og fintfølende, og slutningen hvor man skal time det. Nu er det hendes tur.

Hun er lidt sløv på ”start-fasen”, som resulterer i understyring. Når hun får lært det, er hun for langsom til at fange bagenden, som resulterer i par spins. Det får hun dog også lært hurtigt. Den sidste fase, med at fange den tilbage og rette ud, tager dog lidt tid og resulterer hver gang i, at hun spinner den anden vej. Det gør, at undertegnede bliver køresyg og funderer over, hvor det strategisk vil være bedst at kaste op. Er det bedre at fiske rester fra den gode Quarter Pounder af plastikken på instrumentbrættet, lædersædet eller mit eget tøj?

Ligbleg bliver jeg sat af, mens den unge elev må fortsætte læringen på egen hånd. Hun lærer hurtigt, og pludseligt begynder det at ligne noget! Jeg beundrer udsigten af en sportsvogn med fuld kontra-styring, der efterlader en sky af 11.000 år gammel fisk og støv, og jeg kan ikke lade være at bemærke det store smil bag rattet. Så let smitter benzin i blodet andre uskyldige sjæle.