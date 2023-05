Klumme: Vi benzintosser gør det værre for os selv, når vi sviner elbilerne til

Had til elbiler gør det kun værre

Vi, der sværger til fossile brændstoffer, maler os selv op i et hjørne, når vi eksplicit hader på elbilerne. Det gør det forståeligt nok svært for elbilsejere at se, hvorfor nogen stadig holder af forbrændingsmotorerne, når vi udstiller os selv som reaktionære ronkedorer, der slår ud efter elbilerne i frygt for at miste vores elskede biler.

I Danmark bliver man i forvejen mødt af mange sure mundviger, hvis vores biler har et støjniveau højere end en vaskemaskine. For dem, der er uinteresserede i biler og blot ser dem som enhver anden brugsgenstand, ligner bilentusiaster i forvejen en flok vanvidsbilister, der sidder fast i fortiden. Modsat promoveres elbilerne som moderigtige og klimavenlige.

Kan I ikke godt se det, kammerater? Vi har et image-problem, og at svine elbiler og deres ejere til gør det kun værre.