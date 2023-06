KLUMME: Unge entusiaster jages

High on Cars startede ud for snart 7 år siden – rent for sjov. To gode venner, Ebbe og jeg, filmede hinanden omkring vores fælles passion – biler. Jeg oplevede straks, at vi havde ramt noget. Det tog fart, og jeg oplevede hurtigt på nært hold, at vores bil-community fik sværere og trangere kår.

Det eskalerede for alvor for godt et års tid siden, hvor beslaglæggelser af biler tog fart. Politiet synes, det var den rigtige beslutning at beslaglægge biler, som de mente, der var manipuleret med, og bilerne skulle enten skrottes eller fragtes til et autoriseret værksted for lovliggørelse.

Den præmis syntes jeg dengang – og synes stadigvæk – er forkert. Heldigvis har en landsretsdom afgjort, at politiet ikke længere kan tvinge folk til at få bilen repareret på et bestemt værksted efter værkstedets vurdering af omfanget på ombygningen.