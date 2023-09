Klumme: Sådan rydder vi op i regeljunglen og får fair afgifter

Bil Magasinet-læser Brian Dalby skiftede fra diesel til el for nogle år siden og er rutineret i at svare på spørgsmål om elbiler. Han giver her sit bud på, ­hvordan mere enkle og gennemskuelige love og regler vil gøre det nemmere for alle at køre elbil.