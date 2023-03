Klumme: Jeg vil ikke være Tesla’s prøveklud med 110 km/t og familien i bilen!

Problemet med Tesla Vision er, at et kamera har svært ved at bedømme afstanden til objekter. Det kræver fint udsyn og kraftig billedeanalyse for at afgøre om en forhindring er lille, stor, tæt på eller langt væk.

I modsætning er en radar designet til at se igennem regn, mørke, modlys og designet til præcist at måle afstanden til et objekt.

Desuden kræver "Tesla Vision" at vinduesvisker skal være på "Auto". En funktion der i forvejen virker ret dårligt og i “auto” kører den helt vildt ofte - også på en helt tør og ren rude. Pisse irriterende!