Store udfordringer med elbil

Det startede med, at jeg som vejrvært og foredragsholder med fokus på klima godt var klar over, at jeg ikke kunne blive ved med at køre i store fossilbiler, hvis der skal være vægt bag de ord og holdninger, der kommer til udtryk i mine foredrag. I november 2020 lånte jeg derfor en eldrevet Audi e-tron med lovet 300 km rækkevidde på batteriet for lige at prøve det af.

Jeg har 160-170 km fra mit hjem på Østerbro i København til mit arbejde i Odense, og følger man trafikken og hastighedsskiltene, kører man på strækningen enten 110 eller 130 km/t. Det betød, at der var cirka 100 km rækkevidde tilbage, når jeg nåede frem. Nogle gange kunne jeg nå at lade på arbejdet – nogle gange ikke. Ofte måtte jeg alligevel sent om aftenen ind og tanke en smule på Ionity i Nyborg. Når jeg så ankom til Østerbro omkring midnat, så havde jeg el nok til mellem 70 og 110 km.

Men med store udfordringer med overhovedet at finde en ledig p-plads og endnu større udfordringer med at finde en ledig ladeplads, så var der sjældent kapacitet nok til at nå helt i mål næste dag. Derfor blev e-tron til sidst skiftet ud med en lejet Kia Sorento plugin-hybrid.