Her er Bil Magasinets ønskeliste til den nye regering

Krav nr. 3: En ny racerbane i Danmark

Giv folk et sted at køre race! I takt med at der slås hårdere og hårdere ned på hastighedsoverskridelser, er det indlysende, at der skal findes steder, hvor vi kan dyrke vores interesse for at køre bil, og uddanne os selv i det.

Vi vil have én ny racerbane i Danmark, hvor almindelige danske bilister og bilentusiaster kan køre bil for sjov og for at blive bedre til det.