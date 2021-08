Denne artikel er del to af en længere føljeton om Frederiks Ford's fælge – læs del ét her.



Så skete det endelig! Efter at have gået om den varme grød i lang tid er stålfælgene langt om længe klar til at blive sat på den gamle Ford – med moderne klassiker-gummi tilmed.



Lang tid undervejs

Rejsen har været lang, siden jeg gravede de originale RS-stålfælge frem og gik med tanken om at sætte dem på min Ford (Taunus) 17M RS. Først skulle fælgene sandblæses, da rusten havde gjort overfladen ujævn med flager og skaller på størrelse med femkroner. Herefter kom malerpistolen i hånden på fagfolk, da fælgene først skulle have en sølvlak, der lægger sig tæt op ad det, som Ford i 1970’er-brochuren kalder “sølvbronchede”. En større og mere brydsom opgave var at lave de sorte detaljer på fælgene. De ser simple ud, men er alt andet, da de løber halvt op ad diverse egere og skal påføres helt præcist.