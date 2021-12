Vores Biler: Frederiks Ford er omsider på originale stålfælge

Denne artikel er del tre af en længere føljeton om Frederiks Ford's fælge – læs del ét her – læs del to her – eller klik hér, hvis du vil se bilen med de slot mags-fælge, den kørte på tidligere.



Med skiftet til de originale og fantastisk flot restaurerede RS-stålfælge vinker “Bedstefars Taunus” farvel til det look, som jeg altid har kendt den med.



Ford "Taunus" 17M RS skal køre på Vredestein-dæk

For at klæde den gamle Ford i tidstypisk fodtøj er de 5,5” brede stålfælge monteret med Vredestein Sprint Classic – et dæk med et udtryk, som havde 17M RS’eren netop rullet af samlebåndet i Köln. Men selv om mønstret og den høje dækside med profil 82 på 175R14-dækket tager sig antikt ud, gemmer dækket på moderne teknologier som nutidig slidbaneteknik, karkasse samt gummicompound til glæde for køre- og bremseegenskaber.