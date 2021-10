Følgebil til Buick-træf

Til et Buick-træf dukker man naturligvis ikke op i en Cadillac, selv om begge mærker er under GM-paraplyen. Som det tynde øl var Cadillac CTS’en fra 2004 derfor med som følgebil til en Buick Skylark, praktisk gris og ikke mindst ­hundetransport – amerikanerbilstræf i DK er nemlig ofte udflugter for samtlige familiemedlemmer.

Når man betaler 9.300 kr. i årlig ejerafgift på CTS’en, før én kilometer er trillet, og ét eneste gram CO2 er udledt, handler det om at nyde bilen og få kørt. Alligevel har amerikaneren ikke rundet meget over 10.000 km per år i de lidt over tre år, min kone og jeg har haft den som dagligdagsbil.