Frederiks BMW gemte på en grim overraskelse!

Rust og manglende bundprop

I forbindelse med skiftet af de bageste støddæmpere opdagede jeg et projekt, jeg ikke kan se bort fra. Under bagagerummets tæppe og under en indvendig opbevaringsboks var rust begyndt at udvikle sig. Bilen har, i gud ved hvor mange år, kørt uden en bund/lukkeprop i karrosseriet, hvilket var tæt på umuligt at se udefra. En eftermiddag med sandpapir, slibeklods og Dremel-værktøj fik bugt med det brune eksem, og en tyktflydende rustbeskyttelse, et lag hammerlak og en frisk bundprop sikrer, at jeg ikke behøver bekymre mig om den udfordring længere.