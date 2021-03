I 2014 bliver jeg ansat på Bil Magasinet, og min BMW skal præsenteres i magasinet under sektionen, "Vores biler". Jeg vil gerne vise bilens sportslige karakter, og derfor får den tyske coupé en smule for meget gas i en rundkørsel – en lille kontrastyring får mig hurtigt ud af "problemet" – i bladet vælger vi at bruge et mindre dramatisk og ikke mindst mere skarpt billede.