Vi kører Playstation-drømmen: Nissan Skyline R32 GT-R

Med mine øjne fast rettet ud mod kølerhjelmen af den hvide Nissan Skyline GT-R lader jeg venstre hånd forlade rattet for at gå efter tredje gear. Skiftet går smertefrit, selv om det dog kræver lidt kræfter, og jeg kan vende tilbage til at holde fokus på vejen. Det hele føles nemlig lidt sværere i dag, for jeg sidder i den "forkerte" side af bilen, eftersom en Nissan Skyline R32 GT-R aldrig blev importeret til Europa. Af samme grund begyndte denne bil sit liv i Japan, hvor biler er højrestyrede.



Et venstresving nærmer sig, og selv om jeg skifter gear med den gale hånd, føler jeg mig alligevel hjemme nok i den japanske coupé til et mellemgas-forsøg på vej ned i andet gear. Venstre hånd arbejder ikke så hurtigt, som min højre plejer at gøre, men pedalerne er placeret, som de plejer, og sidder så tæt, at vrikket med foden, så hælen svinger over fra bremsen til et kvikt spark på speederen, sker uden dramatik.

Jeg slipper koblingen og bliver igen imponeret over, hvor præcis, stram og mekanisk lækker denne Skyline R32 GT-R egentlig føles. Jeg har dog ikke lang tid til at dvæle ved den slags luksus, for at køre en højrestyret bil på veje, der er tiltænkt biler med rattet i venstre side, kræver en tunge, der bliver holdt lige i munden.

Første gang, verden hørte navnet Nissan Skyline GT-R, var i 1964, da den japanske bilgigant præsenterede en ny og lidt anderledes model. For dette var en mellemstor, normal gadebil, der kørte som en sportsvogn, og det var noget helt nyt. Husk på, at i 1964 havde verden slet ikke hørt om biler som BMW M3, og Porsche 911 var kun lige blevet præsenteret. Spoler man kalenderen 30 år længere frem, forlader den hvide GT-R med modelkoden R32, du ser på billederne foran dig, fabrikken i Murayama, som er placeret i den nordlige del af Japan.

Nogenlunde samtidig foregår der noget hos et af de andre gigantfirmaer i Japan. Elektronikfirmaet Sony sender nemlig sin første spillekonsol på markedet, som får navnet PlayStation. Og lige præcis dét kommer til at spille en kæmpe rolle for Nissan Skyline R32 GT-R.