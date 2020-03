Guderne skal vide, at det ikke skorter på projekter, når man sammen med sin hustru har fire biler. Der er dog ingen i Freddies Lounge, som klager. Et projekt der ligger lige til højrebenet, er møtrikker og skiver til Ford 17M RS'erens fjederben i både højre og venstre side...og så glemmer vi i øvrigt, at der er tale om en overspringshandling, som dækker over, at der er andre og LANGT mere presserende projekter andre steder i garagen.