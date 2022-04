Gratis adgang

Turtle Ball har base på Amager

Træfpladsen på Amager nær lufthavnen er åben fra kl. 10, og dagen igennem er der arrangementer for både store og små. Entre er der ingen af, om man vises ikke bort fra indgangen, selv om man ankommer på gåben, cykel eller alt andet end amerikanerbil – der er gratis adgang, og alle med interesse er velkomne. Ønsker du at parkere på selve udstillingspladsen, er det dog et krav, at du dukker op i et amerikanskproduceret køretøj. Et komplet program kan ses på ACC.dk, men udover amerikansk lotteri, tegnekonkurrence for børn er særligt “People's Choice”-kåringen et stort tilløbsstykke, når dagens og træffets flotteste bil kåres.For første gang i 40 år har Turtle Ball Run & Meet base på de grønne arealer ved Kulturzonen på Nøragersmindevej 90 på grænsen mellem Tårnby og Dragør på Amager. Tidligere har træfpladsen været ved Backersvej og ved ACC’s lokaler på Ladegårdsvej, men selv om der er mange traditioner ved et træf med 40 år på bagen, bliver der alligevel tænkt nyt – ikke mindst i et forsøg på at lokke nye medlemmer til arrangementet men så sandelig også til klubben af frivillige, der står bag Turtle Ball-træffet. Kl. 20 lukker træfpladsen og dermed Turtle Ball Run & Meet 2022 – men festen fortsætter for de interesserede i ACC’s klublokaler på Ladegårdsvej.