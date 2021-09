Tre utjekkede biler redaktionschefen drømmer om

I min oprindelige artikel, hvor jeg testkørte bilen, skrev jeg følgende, som jeg står 100 pct. ved den dag i dag:

”Jeg føler, at jeg sidder på to ølkasser med en høj sol bragende ind i nakken. Jeg har tændt for aircon, og blæseren er sat på maks., så jeg ikke får hedeslag. Til trods for dens larm har jeg brug for at høre V6-centermotorens omdrejninger. Jeg er på vej ned mod et højresving, og da tredje gear bliver til andet, får den franske bombe et spark med hælen på speederen, mens forreste del af foden fortsat klemmer bremsen ned. Omdrejningerne stiger lynhurtigt, og jeg lytter nøje efter, hvornår de er i det korrekte toneleje til en nedgearing.

Venstre fod ryger af koblingen, mens den højre slipper bremsen og igen kan hellige sig speederen – andet gear lægges ind. Hænderne på rattet peger forhjulene ind mod svingets inderside. Her er ingen ubehagelige mislyde, vibrationer eller ryk gennem vogntøjet, der kan ødelægge billedet af en Renault Sport Clio V6 på vej gennem en kurve, mens undervognen vrider sig i en grad, der får den til at ligne et slangemenneske.”



Ps. Nej, jeg vandt ikke Cavlingprisen for ovenstående tekststykke...