Træt af elbiler? Ford smider (måske) biturbo på 7,3-liters V8

Her kommer Godzilla!

Seneste skud på stammen af Ford-V8’ere med blærede kælenavne er big block stødstangs-V8’eren på 7,3 liter, der siden 2020 har været at finde i motorrummet på modeller som pickupen Ford F-250 og den overdimensionerede varevogn Ford E-350. Motoren der drives af benzin og ikke benytter sig af trykladning går under navnet ”Godzilla” – ikke mindst på grund af sit høje moment på op til 644 Nm, der, ifølge Ford selv, bliver leveret, som var der tale om en dieselmotor.Rygterne er pt. på kogepunktet, da meget tyder på, at Ford arbejder på en variant af motoren, der deler navn med et filmmonster, som har for vane at terrorisere storbyer som Tokyo, med biturbo – en motor, som flere håber, vil blive udbudt som en såkaldt ”Crate Engine”.