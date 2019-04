I starten af 2019 knækkede jeg en stålbolt i et aluhus på toppen af motoren ved indsugningen. Huset har tre studser til vand, og det ligner et termostathus...men faktisk bor termostaten lavt på V6-motorens side.



MEN udfordringen var at få det gamle stål boret ud og gjort plads til en ny bolt. Efter et hav af knækkede bor og en knækket ornepik (!) blev aluhuset "helicoil'et". Basalt set bores der et større hul, hvor det gamle gevind var, hvorefter man skærer plads til en form for indsats (helicoil'en), der har det samme indvendige gevind som tidligere. Det holdt hårdt – men her ses "helicoil'en" med sit gevind i det udborede hul.