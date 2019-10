Skråt op med regn og kulde – "Taunus'en" vil ud at køre!

Min gode gamle Ford (Taunus) 17M RS havde en skrækkelig start på sommeren, da den bare en uge før mit bryllup i starten af juni var offer for et overfald...altså hvis man kan tale om, at den slags findes inden for bilernes verden.



Da jeg kom ud til min Ford 17M RS efter et hurtigt besøg hos den lokale blomsterhandler, fandt jeg bilen stående i en mindre mosaik af glasskår. Hvordan kunne jeg være så uforsigtig at parkere oveni knust glas, nåede jeg at tænke, indtil det gik op for mig, at glasset kom fra min egen bil. En hvid Hyundai i20 havde kørt (forlæns!) ind i venstre forhjørne, knust et blinklyshus og bulet forkofangeren. Alt det ved jeg, fordi den uheldige bilist efterlod en venlig seddel under viskerarmen – go’ stil! Havde det nu ikke været tilfældet, var der andre, der havde øjne og ører med sig. En medtrafikkant kom over og oplyste modpartens registreringsnummer – det samme gjorde den lokale pølsemutter, som havde udsigt til uheldet. Det manglede nu også bare – jeg er stamkunde ved hendes foderbræt.