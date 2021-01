Retro-Revyen 2021 er tilgængelig hos landets kiosker, på tankstationer og andre steder som forhandler bøger, magasiner og blade. fra d. 11. februar. Årbogen rummer 164 sider med livsstilsstof, guides samt en ajourført prisoversigt med over 2.000 veteraner, youngtimere og klassikere.



Årbogen kan allerede nu bestilles online med både rabat og levering til postkasse. Klik her for at bestille Retro-Revyen 2021 .