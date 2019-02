Retro-Revyen 2019 – en ny årbog med prisdata på over 2.000 klassikere

Retro-Revyen er en ny årbog stykket sammen af fantastiske billeder med tilhørende tekst, skrevet af nogle af Danmarks bedste motorjournalister. Ind imellem beretningerne og nyskrevne ”værd at vide”-bokse om de enkelte stjerne-køretøjer er der temaartikler om spændende emner, der rører sig inden for klassikerverden.

Årbogen tilbyder udover de lækre læseoplevelser også et omfattende katalog af aktuelle priser på over 2.000 biler fra fortiden.



Og ligesom da bilerne i årbogen var nye, skal du finde vej ned på tanken, i kiosken eller til en anden blad- og bogpusher for at købe Retro-Revyen 2019.