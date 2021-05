Er du til "Restomod" eller Mathing Numbers?

Uden at det skal udvikle sig til undervisning i det engelske sprog, gennemgår vi her to begreber og stile: “Matching Numbers” og “Restomod”, der huserer inden for klassiske biler. Matching Numbers dækker over, at bilen og dens hovedkomponenter er de originale.



Numre på karrosse og mekanik

Formuleringen stammer fra dengang særligt amerikanske biler fik stemplet numre på mekaniske dele. Er bilens generelle identifikationsnummer at spore i de tal, der er stemplet ind i motor, gearkasse, og evt. bagtøj og ramme, matcher numrerne så at sige.I dag er formuleringen mindre bogstavelig, og refererer mest af alt til at holde bilen pinligt original, hvilket også kan strække sig til udskiftning af sliddele og andre stumper, der ikke nødvendigvis har identifikationsnumre påstemplet.