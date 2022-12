Væk med det klistrede stads

Fordi brugen af bilen var i forgrunden for 10 år siden, valgte jeg at lade bilen rustbeskytte – en beslutning jeg har fortrudt mange gange siden. Altså, det er naturligvis fedt, at undervognen er beskyttet, men manden med sprøjtepistolen kunne nu godt have sparet sig at balsamere hele motorrummet i samme omgang.

Jeg har længe frygtet at skulle fjerne det klistrede stads, for hvad nu hvis motorrummets klistermærker og mærkater ryger i operationen? Bevæbnet med et særligt affedtningsmiddel fra Henco går jeg forsigtigt til værks. Produktet, som er en tynd væske, sprøjtes på det ønskede område. Da flere af motorrummets flader er nær vertikale, væder jeg tynde klude i væsken, som jeg derefter lægger på f.eks. fjedertårnene. Til at opsuge det opløste rustbeskyttelse bruger jeg en blød svamp. Når det ønskede resultat er opnået, skyller og tørrer jeg efter, så affedtningsvæsken fjernes komplet.