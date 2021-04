Redaktionschefen Top 5 - Fede sange at køre bil til

1. Alt med ZZ Top

Du kan godt huske den, ikke? Pladecoveret med den røde 1933 Ford Coupé på forsiden. I 1983 udgav ZZ Top Eliminator-skiven, og her 38 år efter udgivelsen er det umuligt at finde et nummer på den plade, som ikke er det perfekte soundtrack til en fantastisk køretur. Den dovne men meget rytmiske guitarmusik fra de tre rock-profeter passer perfekt til kørsel med armen i karmen, og det er svært at vælge et favoritnummer fra Eliminator. Men med en pistol for panden tager jeg Sharp Dressed Man... eller Gimme All your Lovin'... eller Legs.ALT med V8 fra Amerika – jeg napper en Corvette fra 1963 med splittet bagrude.